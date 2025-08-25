Detenido por asestar varias puñaladas a una mujer en Cala Nova

Las heridas que sufrió la víctima no revestían gravedad

PALMA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente asestar varias puñaladas a una mujer, con la que aparentemente mantenía una relación de amistad, en Cala Nova (Palma).

Fue la madrugada del pasado domingo cuando un testigo llamó al 091 para informar de que había encontrado a una mujer sangrando de forma abundante en una calle cercana al club marítimo de Cala Nova, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

La mujer presentaba numerosas heridas punzantes y cortes tanto en las extremidades superiores como en la zona lumbar, aunque ninguna de ellas revestía gravedad.

Los servicios de emergencias le atendieron y trasladaron a un centros hospitalario para someterla a un análisis médico más exhaustivo. La mujer, no obstante, no quiso dar detalles sobre lo sucedido a los agentes desplazados hasta el lugar de los hechos.

Los investigadores, no obstante, consiguieron localizar a testigos que dijeron haber observado a un hombre y una mujer consumiendo bebidas alcohólicas juntos.

En un momento dado, relataron, comenzaron a discutir y a proferirse insultos y gritos. Uno de los testigos vio como el hombre le asestó varias puñaladas con lo que parecía ser un cuchillo de cocina.

Tras increparle por lo que estaba haciendo, prosiguió este testigo, el hombre se dio a la fuga de forma apresurada y los presentes auxiliaron a la víctima hasta la llegada de la ambulancia.

Siempre según su versión, tanto el hombre --de quien facilitaron sus características-- como la mujer eran conocidos de la zona.

No fue hasta las 09.00 horas del domingo cuando una patrulla dio con un hombre que correspondía con las características físicas aportadas por los testigos.

Además, su ropa presentaba numerosas manchas de lo que parecía sangre y tenía un corte en su antebrazo derecho. Preguntado por ello, el hombre admitió que había mantenido una discusión con una amiga y que ella le propinó un puñetazo en la cara y le había arañado por los brazos.

Aunque al registrarle no le encontraron ningún cuchillo ni objeto punzante con el que pudo haber cometido la agresión, fue arrestado como supuesto autor de un delito de lesiones.