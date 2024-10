Detenido el hijo de la dueña de La Tienda 3B's por un delito de estafa continuada

Hace dos semanas, agentes de la Policía Nacional ya arrestaron a la administradora de este comercio

PALMA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, hijo de la dueña de La Tienda 3B's, que cuenta con dos establecimientos en Palma, ha sido detenido por agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional de Palma como presunto autor de un delito de estafa continuada.

Hay que recordar que, hace dos semanas, el mismo grupo detuvo a una mujer, administradora de La Tienda 3B's, como presunta autora de los hechos denunciados.

Así lo ha avanzado el diario 'Última Hora' y lo han confirmado fuentes próximas al caso, según las que la detención de este varón, responsable de la empresa, se ha producido a raíz de la toma de declaraciones llevadas a cabo en el marco de la investigación.

Las mismas fuentes han señalado que, según testimonios recogidos a lo largo de la investigación, se ha verificado que el detenido era quien estaba a cargo del dinero aportado por los clientes.

Además, según han añadido, por diferentes denuncias presentadas, el investigado mantuvo durante meses la actividad comercial de venta de muebles supuestamente con conocimiento de no poder atender los compromisos que iba adquiriendo con cada uno de sus clientes y que se exigía el pago de una fianza en concepto de reserva por pedido. Unos muebles que, como responsable de la empresa, sabía que no sé iban a entregar dado que, según fuentes próximas al caso, los fabricantes habían retirado la confianza a la empresa por impago y no le adelantaban pedidos si no era previo pago.

Hasta el momento, se han contabilizado 116 denuncias de diferentes afectados por la compra de muebles en dos locales de la empresa en Palma y con retrasos de varios meses, sin que haya constancia de que a los perjudicados les hayan sido entregados los pedidos, teniendo éstos un valor total de compra o adelantos de 85.000 euros.

Parte de las compras han sido financiadas por entidades bancarias, por lo que el cálculo de pérdidas efectuado superaría el cómputo total en 100.000, estando los afectados a la espera de que las financiaciones sean canceladas.

Igualmente existe un gran número de fabricantes y distribuidores a la espera de facturar con cargo a la empresa denunciada en virtud del adelanto de pedidos realizados desde principios de año.

Por parte del grupo investigador se continúan con las diligencias de esclarecimiento al objeto de determinar la existencia de más afectados no descartándose más detenciones.