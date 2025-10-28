Detenido un hombre por un presunto delito de ocupación y daños en un local del centro de Palma - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Palma detuvieron el pasado domingo, 26 de octubre, a un hombre de 29 años y nacionalidad española, como presunto autor de un delito leve de ocupación de bien inmueble y un presunto delito leve de daños, en un local del centro de la ciudad.

En una nota de prensa, la Policía Local de Palma ha informado que los hechos ocurrieron sobre las 07.00 horas del pasado domingo, cuando la Base del 092 recibió un aviso alertando de que se estaba produciendo una ocupación de una planta baja de la calle Missió.

Varias dotaciones de la Policía Comunitaria del Distrito Este se desplazaron al lugar. A su llegada se entrevistaron con varios testigos, quienes manifestaron haber escuchado fuertes ruidos y haber presenciado cómo un individuo accedía a un local.

Los policías localizaron al varón en su interior. Este reconoció haber accedido minutos antes sin ningún tipo de autorización, manifestando su intención de quedarse a vivir allí, ya que actualmente pernoctaba en la vía pública.

Los agentes pudieron comprobar los daños ocasionados en los accesos, que afectaban al bombín de la puerta y a la barrera metálica. Una de las testigos, residente en la misma finca, confirmó a los policías que dichos daños no existían el día anterior. El local estaba pendiente de ser alquilado.

Ante los hechos objetivamente observados, los daños visibles y las manifestaciones de los testigos y del propio implicado, los agentes procedieron a su detención por un presunto delito de ocupación de bien inmueble y otro delito leve de daños.

Tras las diligencias practicadas por la Sala de Atestados de la Policía Local de Palma, el detenido fue trasladado a la Policía Nacional.