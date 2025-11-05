Detenido un hombre por tocarse delante de una niña en un parque de Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en Palma ha detenido a un hombre por presuntamente tocarse sus partes íntimas delante de una niña en un parque.

La UFAM de la Policía Nacional inició una investigación a raíz de una intervención policial de una patrulla, que realizaba funciones de prevención y fue alertada por una niña, según ha informado la Jefatura Superior de Baleares.

Los agentes se acercaron a la menor y esta, nerviosa, les explicó que un hombre, de origen pakistaní, empezó a mirarle de manera lasciva y le llamaba para que se acercase. A la vez, el presunto autor de los hechos empezó a tocarse sus partes íntimas por encima de la ropa.

Por todo ello, la niña pidió ayuda al padre de una amiga y abandonaron juntos el parque. El hombre explicó a los agentes que el agresor era conocido en la zona por, presuntamente, masturbarse frente a niños en ese parque, que estaba próximo a un colegio.

A continuación, el testigo acompañó a los policías hasta el parque en el que se encontraba el presunto autor, que enseñó una foto de su documento de identidad que tenía en su móvil. Los agentes vieron que tenía en la galería de su dispositivo fotos de bebés que, presuntamente, no eran sus hijos.

Ante ello, la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer detuvo, a principios de esta semana, al hombre por ser el presunto autor de un delito contra la libertad sexual.