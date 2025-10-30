Detenido un hombre por varias agresiones sexuales a dos chicas en una discoteca de Palma

PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre, de origen marroquí, por ser el presunto autor de un delito de agresión sexual mediante tocamientos a dos mujeres en una discoteca de Palma.

Según han relatado, los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado sábado cuando, en una discoteca, el varón se acercó a un grupo de amigas y le tocó las nalgas a una de ellas. Esta última se lo recriminó y el agresor se fue a otra zona del establecimiento.

No obstante, más tarde, el presunto autor volvió donde se encontraban las chicas y, sin mediar palabra, le lamió la mejilla a la misma chica que había agredido sexualmente minutos antes.

Acto seguido, el joven también tocó las nalgas de una amiga de la primera víctima. Ante esto, las víctimas requirieron al personal de seguridad, que expulsó de la discoteca al hombre y lo retuvo hasta la llegada de una patrulla de la Policía Nacional.

La Policía le detuvo como presunto autor de un delito de agresión sexual.