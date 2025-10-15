Detenido por intentar matar a su expareja en Palma

Cuchillo supuestamente empleado por el detenido por intentar matar a su expareja. - POLICÍA NACIONAL

El acompañante de la víctima también fue arrestado por morder en la oreja al sospechoso

PALMA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y la Policía Local han detenido a un hombre por supuestamente allanar la vivienda de su expareja e intentar matarla en Palma.

Un segundo hombre, acompañante de la víctima, ha sido también arrestado por supuestamente morderle la oreja al agresor y arrancarle parte del lóbulo, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

Los hechos tuvieron lugar a lo largo de la mañana del pasado lunes en el barrio de Son Canals. Los servicios de emergencia recibieron un aviso en el que se alertaba de que se acababa de producir una agresión con arma blanca.

Al llegar al lugar los agentes de la Policía Local encontraron a una mujer que manifestó que su expareja había entrado sin permiso a su domicilio, la había agredido y la había amenazado con un cuchillo de grandes dimensiones.

Mientras estos atendían a la víctima, efectivos de la Policía Nacional localizaron al acompañante de la mujer en las inmediaciones de la vivienda.

Este explicó que, después de ser agredido e intimidado con el cuchillo por el sospechoso, había conseguido escapar deprisa del domicilio para pedir ayuda en la comisaría más próxima.

Los agentes intervinientes fueron informados de que el supuesto agresor se había escondido en el baño de un piso de las plantas inferiores de la misma finca, donde fue localizado y, tras oponer una gran resistencia, fue arrestado como supuesto autor de los delitos de allanamiento de morada, malos tratos, tentativa de homicidio y resistencia y desobediencia grave a agentes de la autoridad.

El hombre, de nacionalidad española, reconoció los hechos de los que le acusaban y manifestó que durante la pelea el otro hombre implicado le había seccionado parte del lóbulo de la oreja de un mordisco.

Es por ello que el otro hombre, de origen paraguayo, fue también arrestado como supuesto autor de un delito de lesiones. Ambos fueron trasladados a dependencias policiales y puestos a disposición de la autoridad judicial.