Detenido un joven por golpear en el ojo a otro varón en Playa de Palma y provocarle diversas lesiones

PALMA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, concretamente del Grupo de Homicidios, han detenido a un joven, de origen británico, como presunto autor de un delito de lesiones graves, por golpear en el ojo a otro varón en Playa de Palma y provocarle diversas lesiones.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que, el pasado martes, los agentes del Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de la Policía Judicial detuvieron a un joven que el pasado verano agredió a un hombre en la zona de Playa de Palma.

Los hechos se remontan al 10 de agosto de este año, cuando un hombre, que salía de trabajar, se detuvo a recriminarle a un grupo de jóvenes que estaban lanzando objetos de cristal a diversos vehículos que circulaban.

En ese momento, la víctima fue agredida por un joven del grupo. Este joven provocó al hombre una fractura de la órbita ocular, una catarata traumática y desprendimiento y desgarro de la retina. Por esta última lesión, el varón tuvo que ser operado, además de que precisó de diversos puntos de sutura en el ojo. Al llegar una patrulla de la Policía Nacional, el joven ya había abandonado el lugar junto al resto de sus acompañantes.

Para tratar de esclarecer lo ocurrido, el Grupo de Homicidios asumió la investigación, que no fue sencilla, ya que, al no tener relación el joven con la víctima, fue complejo encontrar al agresor. No obstante, tras diferentes gestiones durante los últimos meses, los agentes pudieron localizar al presunto autor de los hechos, hace escasos días, situando al joven británico que reside en Palma.

Por ello, el joven fue detenido como presunto autor de un delito de lesiones graves.