Detenido en Palma por exhibir sus partes íntimas y tocarse delante de menores

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional en Palma han detenido a un hombre, de nacionalidad española, como presunto autor de un delito de exhibicionismo, por exhibir sus partes íntimas y tocarse los genitales en el interior de su vehículo cerca de un centro escolar y ante la presencia de una menor.

Según ha informado el Cuerpo en un comunicado, la tarde del pasado jueves se recibió llamada telefónica a la sala del 091 en la que se informaba de que en el interior de un vehículo estacionado cerca de un centro escolar, en el distrito Oeste de Palma, se encontraría un hombre que al parecer se estaría tocando sus partes íntimas.

Una patrulla acudió al lugar e identificaron al presunto autor. Además, un hombre les explicó que ya se había alertado por chat a los vecinos de la zona sobre la presencia de un hombre que aparcaba su vehículo en la zona y se tocaba. Además, varias personas, algunas menores de edad, comentaron que habían visto al autor tocándose los genitales. Un vecino informó que ya tiempo atrás le habían visto por la zona masturbándose.

Tras estas informaciones y realizadas las gestiones pertinentes los agentes procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito de exhibicionismo y procedieron a su traslado hasta dependencias policiales.