Detenido en Palma un fugitivo buscado por las autoridades alemanas por fraude

Archivo - Una agente de la Policía Nacional junto a un coche patrulla. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha informado este martes de la detención, el pasado miércoles, de un varón de origen alemán, por una requisitoria de detención para extradición con motivo de una Orden Europea de Detención por delito de fraude.

Según han informado en un comunicado, los agentes del Grupo de Crimen Organizado y Delincuencia Internacional de la Policía Nacional en Palma iban tras la pista de un varón de origen alemán, que estaba siendo buscado por las autoridades alemanas, después de que se le impusiera una condena de cinco años de prisión por un delito de estafa.

Según las informaciones aportadas por Alemania, el presunto autor, solicitó ayudas estatales para su empresa entre septiembre de 2020 y octubre del 2021, para lo que aportó información falsa, todo ello en relación a la pandemia por el coronavirus. Como resultado de las ayudas, habría obtenido fraudulentamente 700.000 euros y, por ello, se emitió una Orden Europea de Detención.

Los investigadores tenían conocimiento de que el presunto autor, se encontraba en Mallorca, así que el miércoles los agentes del Grupo de Crimen Organizado de la Policía Nacional llevaron a cabo un dispositivo de localización y detención.

En concreto, fue localizado en el aeropuerto de Palma cuando se disponía a abandonar la Isla, habiendo realizado la facturación de un vuelo. Fue detenido en la zona de embarque y posteriormente trasladado hasta dependencias policiales. El varón pasó a disposición judicial donde se decretó su ingreso en provisional hasta su posterior traslado y entrega a las autoridades alemanas.