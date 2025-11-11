Detenido por robar 4.000 euros en monedas de céntimos en Palma

Los 4.000 euros en monedas de céntimos robadas por el sospechoso, en dos bolsas de rafia. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre por supuestamente robar 4.000 euros en monedas de 10, 20 y 50 céntimos de una vivienda ubicada en el barrio de Camp Redó.

Los hechos, según ha informado el cuerpo municipal, ocurrieron sobre las 08.20 horas del pasado viernes en la calle Joan Fuster i Ortells.

Un hombre avisó a los agentes de que se había producido un robo en el interior de un domicilio y que el sospechoso se estaba dando a la fuga en dirección a la calle Infant Pagà portando dos bolsas.

Varios policías se dirigieron a la zona e interceptaron al supuesto ladrón en la rampa de acceso a un aparcamiento particular.

Llevaba consigo dos bolsas de rafia que contenían varios kilos de monedas de 10, 20 y 50 céntimos, así como varios efectos. Al ser interrogado, el hombre reconoció que acababa de cometer un robo.

Otros agentes se dirigieron a la vivienda, donde hablar con varios testigos que manifestaron haber oído fuertes golpes y haber visto cómo un hombre salía por una ventana con dos bolsas y un vehículo de movilidad personal.

Un testigo le llamó la atención y le advirtió de que la policía estaba avisada, momento en el que el sospechoso abandonó su vehículo --tipo 'segway'-- y huyó corriendo pese a la dificultad de portar dos bolsas de elevado peso.

La propietaria del inmueble explicó que esta no estaba habitada y se empleaba como almacén. Dijo que echaba en falta una gran cantidad de monedas que guardaba en cinco cubetas y que estaban valoradas en unos 4.000 euros.

También aseguró que le había sustraído piezas de una cubertería y varios candelabros, todos ellos encontrados en posesión del sospechosos.

Por todo ello fue arrestado como supuesto autor de un delito de robo con fuerza y, tras la elaboración del correspondiente atestado, fue puesto a disposición de la Policía Nacional.