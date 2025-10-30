Detenido por robar en un supermercado de Palma y empujar a un vigilante de seguridad

Un agente de la Policía Local de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre de 46 años por supuestamente empujar al vigilante de un supermercado de la ciudad que le sorprendió tratando de robar varios artículos.

Los hechos, según ha informado el cuerpo municipal, tuvieron lugar sobre las 21.00 horas del pasado lunes en un establecimiento comercial de la calle Cotlliure.

El vigilante de seguridad observó como un hombre trataba de abandonar el local pagando solo una parte de los productos y ocultando otros bajo su ropa.

Según su versión, cuando le requirió al sospechoso que le mostrara lo que portaba, este reaccionó de forma agresiva, le propinó varios empujones y lanzó los artículos sustraídos al suelo.

El vigilante consiguió retenerlo y alertar a los agentes, quienes se desplazaron hasta el lugar y detuvieron al hombre, de nacionalidad búlgara, como supuesto autor de un delito de robo con violencia.

Durante su traslado a dependencias policiales comenzó a golpear la puerta trasera de la patrulla y provocó desperfectos en el marco de la ventana y la rotura de una moldura, por lo que también se le imputa un delito de daños.

El hombre, tras las diligencias iniciales y la elaboración del correspondiente atestado, fue puesto a disposición de la Policía Nacional.