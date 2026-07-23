Detenido por robar a turistas en Palma

Efectos sustraídos al detenido por presuntamente hurtar a turistas. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre por ser presuntamente autor de un delito de hurto al sustraer pertenencias a turistas.

Según han informado en un comunicado, los hechos tuvieron lugar la madrugada del pasado martes. El detenido, de origen argelino, tenía cuatro móviles de alta gama a nombre de viajeros extranjeros, carteras con documentos de turistas alemanes, así como gafas de sol, dinero en efectivo y auriculares inalámbricos.

La Policía Nacional ha identificado a los propietarios de los objetos sustraídos y ha realizado las correspondientes devoluciones.

120 DETENIDOS EN LA 'OPERACIÓN VERANO'

Durante la 'Operación Verano', la Policía Nacional ha detenido en Playa de Palma a unas 120 personas, todas ellas 'in fraganti', y han recuperado los objetos sustraídos.

Debido al incremento de personas en Playa de Palma durante el verano, el cuerpo policial ha reforzado la vigilancia en la zona con más patrullas y agentes de paisano para detener los hurtos y los robos con violencia a turistas.

En este refuerzo destacan las patrullas mixtas con policías neerlandeses y alemanes, así como el apoyo en labores de investigación de policías rumanos.