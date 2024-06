Un detenido por un robo con violencia a un hombre de edad avanzada en Ciutadella (Menorca)

MENORCA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre, marroquí, de 37 años de edad, como presunto autor de un delito de robo con violencia y lesiones, cometido la tarde del 19 de junio, sobre un varón de edad avanzada, en Ciutadella (Menorca).

En una nota de prensa, la Policía ha informado que los hechos ocurrieron durante la tarde del 19 de junio, sobre las 20.00 horas, cuando la víctima viajó en autobús, desde Mahón a Ciutadella, junto al ladrón, el cual intentó ganarse su confianza durante el trayecto entablando conversación y acompañando a la víctima, un varón de edad avanzada, para sus diversas gestiones en la localidad.

Una vez se hubo confiado la víctima, el hombre le acompañó a diversos lugares de la localidad de Ciutadella. Sin embargo, éste, cuando se encontraban fuera de la vista de la gente, introdujo a la víctima en el interior de unos baños portátiles que hay habilitados estos días de fiestas de Sant Joan para, sorpresivamente, emprenderla a golpes hasta tirarle al suelo.

Una vez la víctima estuvo en el suelo, impedida para defenderse, el hombre le arrebató un sello de oro que portaba en su mano, emprendiendo la huida a la carrera del lugar de los hechos.

Los agentes policiales fueron alertados por vecinos al oír los gritos de auxilio y, una vez atendida la víctima de sus lesiones, de carácter leve, se inició inmediatamente la investigación pertinente.

EN MENOS DE SIETE HORAS, IDENTIFICAN Y DETIENEN AL AGRESOR

Los agentes realizaron diversas gestiones y, en menos de siete horas, lograron identificar al agresor y detenerlo, pudiendo incluso recuperar el sello de oro, valorado en 1.000 euros, que el ladrón acababa de vender obteniendo un valor mucho menor.

El presunto autor no era conocido por los investigadores en Ciutadella, ya que no tenía actividad en esa localidad, sumándose a ello la dificultad del cambio de vestimenta del hombre para disimular y no ser detectado tras el hecho delictivo.

Los agentes averiguaron que el hombre contaba con antecedentes policiales y que el modus operandi utilizado ya lo había empleado en anteriores robos, en los que habría actuado de manera muy similar y escogiendo entre sus víctimas a personas de carácter vulnerable.

Durante la detención, que se produjo durante la madrugada del miércoles, sobre las 02.30 horas, al ser detectado por dos agentes de la Policía Nacional, el hombre presentó gran resistencia, siendo finalmente reducido y detenido.

Al detenido se le intervinieron dos navajas que portaba entre sus pertenencias, sin que en ningún momento hiciera uso de las mismas.

El sello sustraído ya ha sido devuelto a su legítimo dueño, quien en todo momento mostró su predisposición a ayudar a los agentes, lo mismo que la ciudadanía, que ha sido de gran importancia para resolver este caso con celeridad dada la alarma causada

El detenido pasó a disposición judicial este sábado, decretando el juez de guardia prisión provisional para el mismo.