Detenido por vender cocaína mientras simulaba ofrecer gafas de sol en la Playa de Palma

Un coche patrulla de la Policía Local de Palma en la Playa de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre por supuestamente vender cocaína mientras simulaba ofrecer gafas de sol a los viandantes en la Playa de Palma.

Los hechos, según ha informado el cuerpo municipal, sucedieron sobre las 19.15 horas del pasado miércoles en la confluencia entre las calles Llaüt y Pare Bartomeu Salvà.

Los agentes estaban realizando labores de vigilancia cuando, a escasa distancia de donde se encontraban, observaron como un vendedor ambulante ofrecía su mercancía a un transeúnte.

Le entregó unas gafas de sol y, al mismo tiempo, una papelina de color blanco a cambio de una cantidad indeterminada de billetes. Acto seguido, se separaron caminando en direcciones opuestas.

Los policías interceptaron al comprador y, en el bolsillo de su pantalón, encontraron una papelina con una sustancia blanquecina compatible que podría ser cocaína y un cogollo de marihuana. El hombre reconoció que acababa de adquirir la sustancia al vendedor ambulante por un importe de 40 euros.

De forma inmediata, los agentes transmitieron la descripción del vendedor a sus compañeros y una segunda patrulla le localizó en la calle Pare Bartomeu Salvà. El sospechoso intentó huir a pie al detectar la presencia policial pero fue interceptado a los pocos metros.

Entre sus pertenencias llevaba 165 euros en efectivo. El hombre, de 27 años y nacionalidad senegalesa, fue detenido como supuesto autor de un delito contra la salud pública y puesto a disposición de la Policía Nacional.