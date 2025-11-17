Detenidos dos hombres que gestionaban un punto de venta de droga en Son Banya

Una mujer que había comprado marihuana fue detenida por reclamación judicial

Europa Press Islas Baleares
Publicado: lunes, 17 noviembre 2025 14:14

PALMA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres por presunto tráfico de drogas en un punto de venta de Son Banya y a una mujer que tenía una reclamación judicial.

Agentes del Grupo de Atención al Ciudadano se desplazaron el pasado viernes hasta el poblado, donde vieron a tres personas en actitud vigilante delante de una caseta. Según ha señalado la Policía en nota de prensa, al ver a los agentes los dos hombres y la mujer intentaron huir del lugar pero fueron interceptados.

Así, los policías los identificaron y entraron en la caseta, en la que había diversas sustancias estupefacientes, en concreto cocaína, hachís y marihuana, perfectamente clasificadas y dispuestas para vender.

También localizaron una báscula de precisión, una libreta con anotaciones y la palabra "venta" en su portada y un total de 3.900 euros en billetes y monedas fraccionadas. Los agentes detuvieron a los dos hombres que estarían a cargo del punto de venta.

Por otro lado, la mujer, que supuestamente había ido al poblado para comprar droga y entregó un cogolla de marihuana que acababa de comprar, tenía en vigor una reclamación judicial, por lo que fue detenida.

