Detenidos dos jóvenes por robar de manera violenta a un hombre y a una turista alemana en Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos jóvenes como presuntos autores de dos delitos de robo con violencia, por robar de manera violenta a un hombre y a una turista alemana, en Palma.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que la madrugada del pasado viernes, sobre las 04.00 horas, el 091 recibió una llamada en la que se informaba que un hombre acababa de ser agredido y robado en las inmediaciones del Paseo Marítimo.

Los agentes, que fueron donde se encontraba el varón, vieron que éste se encontraba muy aturdido y presentaba heridas sangrantes en la ceja y en la parte posterior de la cabeza. Por ello, tuvieron que solicitar la asistencia de servicios sanitarios, que trasladaron a la víctima a un centro hospitalario debido a que precisaba asistencia médica, quedando ingresada al perder el conocimiento.

Minutos más tarde, dos policías nacionales de paisano vieron a dos individuos que encajaban a la perfección con los presuntos autores del robo anterior. Al darles el alto, uno de ellos arrojó un teléfono móvil al suelo junto a un árbol, tratando de desentenderse del dispositivo. Asimismo, ambos jóvenes llevaban las deportivas manchadas de sangre.

Los agentes se cercioraron que el teléfono que habían lanzado no era propiedad de los dos presuntos agresores, sino del varón que había sido víctima del robo. De igual manera, al cachearlos, descubrieron que portaban otro teléfono de una persona ajena, al igual que documentación del hombre que había sido víctima del robo y tarjetas bancarias de una turista alemana.

Al detener a ambos jóvenes como presuntos atores de un delito de robo con violencia, los policías nacionales que trasladaban a los individuos tuvieron conocimiento de, que sobre las 02.00 de la madrugada, se había producido otro robo con violencia en el Paseo Marítimo.

Los policías nacionales que habían actuado previamente, en el robo con violencia que se había producido horas antes, habían realizado un informe en el que la descripción de los autores del presunto ilícito penal era exacta a la de los dos detenidos.

La víctima, una turista alemana, explicó que le habían realizado la técnica de 'mataleón' y que le amenazaron con un destornillador sobre el cuello. Además, expuso que le habían sustraído el móvil y sus tarjetas bancarias. A la postre, este sería encontrado por la Policía Nacional, ya que lo portaban los dos presuntos autores, junto a sus tarjetas bancarias.

Gracias a la intervención de las patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano y del Grupo Operativo de Respuesta de la Policía Nacional, se pudieron recuperar todos los objetos sustraídos y devolverlos a sus legítimos propietarios.