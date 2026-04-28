Detienen a un distribuidor de complementos vitamina D en Mallorca tras intoxicar a cerca de 20 personas

Agente de la unidad de Estupefacientes de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre en Palma por, supuestamente, haber distribuido complementos de vitamina D mal elaborados y provocar la intoxicación de alrededor de una veintena de personas en Mallorca.

Agentes de Estupefacientes de Palma iniciaron la investigación como consecuencia de una intoxicación de vitamina D por la ingesta de un suplemento multivitamínico que provocó la asistencia sanitaria de numerosas personas, según ha explicado el cuerpo policial en un comunicado.

De hecho, algunos de los afectados tuvieron que ser hospitalizados por una grave intoxicación por vitamina D, otros recibieron asistencia médica y varias víctimas han sufrido secuelas permanentes en sus órganos principales.

De este modo, la investigación se centró en el laboratorio encargado de la elaboración del suplemento causante del problema, así como en los responsables de la distribución en Mallorca.

Los agentes tomaron declaración a las víctimas y realizaron las pesquisas para esclarecer los hechos. Los investigadores comprobaron que tanto el laboratorio, como la distribuidora tuvieron conocimiento de los efectos perjudiciales a través de una clienta, porque su pareja había sufrido problemas de salud por el consumo del producto.

El laboratorio comprobó el error en la concentración de la materia prima de vitamina D3, lo que resultaba excesivamente elevada para su consumo, indicó la urgente retirada del producto y comunicó a las autoridades sanitarias el problema.

El distribuidor contactó con algunos de los clientes, que, en un primer momento, devolvieron numerosos envases al fabricante, aunque quedaba pendiente la retirada de una parte más pequeña de la remesa.

Por su parte, el distribuidor informó a los servicios sanitarios del error en la formulación del suplemento vitamínico pero lo hizo más tarde y omitió tanto la magnitud del mismo como la afección a varias personas.

Los investigadores tuvieron conocimiento de que muchos afectados no fueron informados del problema y continuaron consumiendo el producto.

Por este motivo, hasta el momento se ha procedido a la detención del responsable de la empresa distribuidora del producto en Mallorca por nueve posibles delitos de lesiones. La investigación sigue abierta para aclarar los hechos.