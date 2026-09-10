Detienen a un hombre en Palma por una agresión homófoba con piedras y una llave inglesa

Un policía junto con el detenido por una agresión homófoba en Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre por, supuestamente, haber agredido a una pareja en Palma con piedras y una llave inglesa, a la que también profirió insultos homófobos y transfóbicos.

Los hechos han ocurrido durante esta noche en la calle Manacor de Palma, cuando el 091 recibió una llamada porque había un hombre que agredía a una mujer en la vía pública.

En un comunicado, el cuerpo policial ha explicado que varias patrullas de la Policía Nacional se personaron en el lugar donde observaron a dos mujeres que se resguardaban de un varón que iba en bicicleta y se encontraba en un "alto estado de agitación".

Los policías se entrevistaron con las mujeres que manifestaron que el hombre se les había acercado y comenzó a increparles con insultos transfóbicos, homófobos y amenazas de muerte. Las víctimas les contaron que se marcharon del lugar pero el hombre las siguió en bicicleta, mientras les seguía increpando de forma reiterada por su orientación sexual.

En un momento dado, el hombre les lanzó una botella de cristal, aunque no llegó a impactar contra ellas. A continuación, el agresor cogió varias piedras del suelo y las arrojó contra las víctimas, lo que provocó una lesión en el brazo de una de las mujeres.

Las víctimas indicaron que el hombre llegó a esgrimir una llave inglesa que llevaba entre sus pertenencias y les golpeó varias veces, hasta que pidieron ayuda.

Las víctimas indicaron que sintieron miedo por la situación. De hecho, una de las víctimas fue atendida por una ambulancia que la trasladó a un centro médico para su asistencia.

Los agentes se dirigieron al hombre que se encontraba con una actitud "muy agresiva" y "poco colaborativa", e incluso ofreció resistencia activa en la detención con amenazas de muerte hacia los policías. Finalmente lo detuvieron como presunto autor de un delito de un delito de amenazas y otro de odio.