Deudero apunta que la gratuidad del transporte "no ha tenido una incidencia significativa" en la reducción del tráfico

El teniente de alcalde y regidor de Movilidad del Ayuntamiento de Palma, Antoni Deudero, interviene en la II edición del Foro 'Ciudades Inteligentes: Innovación para un futuro urbano sostenible'. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde y regidor de Movilidad del Ayuntamiento de Palma, Antoni Deudero, ha defendido que la gratuidad del transporte público "no ha tenido una incidencia significativa" en la reducción del tráfico de vehículos en la ciudad.

El responsable de Movilidad ha sostenido esta tesis en la II edición del Foro 'Ciudades Inteligentes: Innovación para un futuro urbano sostenible', organizado por Prensa Ibérica en Madrid.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Palma ha explicado que el encuentro ha reunido a representantes institucionales de distintas zonas del país para abordar los retos y oportunidades de las ciudades del futuro.

El regidor ha intervenido en el panel 'Casos de éxito de ayuntamientos', junto al vicealcalde de Las Rozas, Gustavo Rico. Durante su intervención, Deudero ha detallado los principales proyectos estratégicos que marcarán el futuro de la movilidad en Palma, centrados en "la sostenibilidad, la innovación y la mejora del servicio público".

Entre ellos, ha destacado la creación del nuevo Centro de Operaciones ECO- EMT, que albergará la futura flota de autobuses eléctricos. En este sentido, ha recordado que la EMT ya ha aprobado la licitación del contrato para la redacción del proyecto constructivo, con un presupuesto de casi 700.000 euros.

El futuro centro se ubicará en una parcela municipal de cerca de 29.325 metros cuadrados en el polígono de Son Rossinyol y contará con 108 puntos de recarga eléctrica mediante sistemas de pantógrafo invertido y un aparcamiento con capacidad para 768 plazas.

El proyecto, declarado de interés autonómico por el Govern, se enmarca en el plan de electrificación de la flota de la EMT, que prevé que, a medio plazo, el 100% de los vehículos sean de cero emisiones.

En esta línea, Deudero ha recordado que la EMT cuenta actualmente con 68 autobuses eléctricos en proceso de incorporación a la flota, dentro del plan de adquisición de hasta 113 vehículos cero emisiones en los próximos años.

Otro de los ejes destacados ha sido la implantación de la Tarjeta Única de transporte, que permite a los usuarios desplazarse por toda la red de Mallorca --tren, metro, autobuses interurbanos (TIB) y EMT-- con un único sistema de pago.

Asimismo, el regidor ha puesto en valor el proceso de integración de la empresa municipal con el Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM), así como la implantación del pago con tarjeta bancaria en toda la flota.

Deudero también ha subrayado que la EMT ha registrado en 2025 cifras récord, con más de 65,5 millones de viajeros. En este sentido, ha explicado que la empresa municipal ha llevado a cabo un importante esfuerzo de inversión, modernización y ampliación de la plantilla para adaptarse al crecimiento de la demanda y mejorar su capacidad operativa.

Por último, el regidor ha abordado el impacto económico de la gratuidad del transporte público, al señalar que el déficit de explotación --la diferencia entre ingresos ordinarios y costes de operación-- ha alcanzado los 54,8 millones de euros en 2025.

Junto a Deudero han asistido al foro celebrado en Madrid el gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Juanjo Elías, y el director general de Movilidad, Antonio Román.