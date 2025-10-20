Día de las Bibliotecas en Palma 2025: actividades, rutas literarias y juegos de escape

PALMA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las bibliotecas municipales de Palma celebran durante esta semana el Día Internacional de las Bibliotecas con una programación especial de actividades, entre ellas, conferencias, rutas literarias, juegos de escape.

Las propuestas van dirigidas a todos los públicos, con especial incidencia en los usuarios más jóvenes, para fomentar el hábito de la lectura, dar a conocer los servicios bibliotecarios y fortalecer los lazos entre la biblioteca y la comunidad.

La programación comenzó el pasado 15 de octubre con un itinerario literario por s'Escorxador y las zonas de los alrededores, organizado por la biblioteca Josep Maria Llompart.

ACTIVIDADES

Esta semana, entre otras actividades, se celebrará el juego de escape literario este martes (17.30 horas) en la biblioteca de Son Gotleu, y una nueva ruta literaria, prevista para este miércoles, en la biblioteca de es Rafal Vell, de la mano de los integrantes de Cultura Ufana.

Este viernes la programación incluye la presentación del fondo Coco Meneses en la biblioteca Joan Alcover, o la inauguración de la exposición de carteles 'Es cerca... Llibres no reformats a la biblioteca', en este caso en la biblioteca Josep Maria Llompart.

También este día, está prevista una ruta guiada entre las bibliotecas de Cort y Ramon Llull, bajo el título de 'Carreres y memòria: un passeig pels espais literaris de Palma', a cargo de los componentes de Tres Serveis Culturals.

El programa finalizará este sábado, con un cuentacuentos en la biblioteca Aurora Picornell titulado 'El jardí del veí sempre és més verd'; un taller de marca libros en la biblioteca Josep Maria Llompart, y la conferencia 'La vida en un barrio multicultural. Son Gotleu en perspectiva", que pronunciará Ana Mascaró en la biblioteca de esta barriada de Palma.