El Día de la Poesía da el pistoletazo al Año Blai Bonet con una exposición y una ruta literaria por Santanyí

Momento de la ruta poética por Santanyí para conmemorar el inicio del Año Blai Bonet. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Año Blai Bonet ha comenzado este viernes en Santanyí con ruta poética y una exposición en la Casa Blai Bonet, que ha organizado la Fundació Mallorca Literària con motivo del Día Mundial de la Poesía.

Esta efeméride celebra el centenario del nacimiento del poeta y por esto se ha tratado de llenar el municipio de versos, música y creación.

En una nota de prensa, el Consell de Mallorca ha explicado que al acto ha asistido la vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, quien ha destacado que este año se celebra el Día Mundial de la Poesía con una "ilusión especial", porque se inicia el Año Blai Bonet en el que se reivindica "una de las voces más singulares e influyentes de la literatura mallorquina".

La jornada central del programa ha tenido lugar esta tarde con 'Vers en ruta: Blai desperta!', una ruta poética por las calles de Santanyí que ha combinado patrimonio, literatura y música.

El acto ha comenzado con la lectura de poemas de Blai Bonet, Joan Alcover y Clementina Arderiu --tres efemérides que se conmemoran este año-- con la participación de Carme Castells, Joana Serra y Cèlia Riba, nieta de Clementina Arderiu.

Para iniciar el acto, se ha presentado un tríptico conmemorativo dedicado a los tres autores. A continuación, se ha iniciado el recorrido poético, con diversas paradas en espacios emblemáticos del municipio, donde poetas de diferentes territorios de habla catalana han recitado versos de Bonet y obras propias.

Entre los participantes han destacado voces como Begonya Pozo y Antoni Vidal Ferrando, frente a la Farmacia Vidal; Miquel Àngel Adrover y Llucia Pallisser, en la Porta Murada; y Adrià Targa y Júlia Febrer, en la Escuela de Música, con intervenciones musicales al piano. La ruta ha culminado en el patio de la Casa Blai Bonet con lecturas de Sebastià Alzamora, Miquel Bezares y Pau Vadell, que ha puesto el punto final con un poema del autor homenajeado.

Al finalizar la ruta, se ha inaugurado la exposición 'L'infern és el motllo' en la Casa Blai Bonet. Centre de poesia, una muestra dedicada a la vertiente plástica y experimental del poeta, que se podrá visitar hasta el 14 de junio.

La jornada ha continuado con un brindis abierto al público y la sesión 'DJ Blai', a cargo de Conejoman, una propuesta musical inspirada en el universo sonoro del poeta que ha convertido el patio de la Casa Blai Bonet en un espacio festivo y de celebración.

El programa se completa este sábado con el Día Mundial de la Poesía en familia, una mañana de actividades y talleres poéticos dirigidos a niños, de 10.30 a 13.30 horas en la Casa Blai Bonet. La jornada incluye el espectáculo 'Paraules que treuen flor', con la actriz Catalina Tugores, pensado para acercar la poesía a los más pequeños.