La Diada de Mallorca y la Vuelta a Mallorca en moto provocarán cortes de carreteras y desvíos en la EMT de Palma

Archivo - Bus de la EMT Palma. - CORT - Archivo

PALMA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma y la EMT han programado un dispositivo especial de tráfico para este sábado con motivo de la celebración de la Diada de Mallorca y la Vuelta nocturna a Mallorca en moto.

En el centro de Palma, con motivo de la Diada de Mallorca, la circulación hacia la plaza de Santa Eulària permanecerá cerrada entre las 10.00 y las 11.30 horas, mientras que entre las 11.00 y las 12.00 horas se procederá al cierre de la subida de la calle Conqueridor desde la plaza de la Reina. Por la tarde, entre las 18.00 y las 19.00 horas, se llevará a cabo el cierre en ambos sentidos de la calle Unió, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en una nota de prensa.

Por otra parte, la Vuelta nocturna a Mallorca en moto implicará afectaciones en la avenida Adolfo Suárez en sentido Andratx. El tráfico procedente de la autopista Ma-19 será desviado desde las 16.30 horas hacia Avenidas, mientras que el de bajada de Avenidas será desviado hacia la autopista.

A las 20.00 horas, los participantes iniciarán la marcha en dirección a Andratx y realizarán un cambio de sentido a la altura del edificio de Aduanas. Por tanto, las afectaciones a la circulación irán disminuirán progresivamente.

En cuanto a los estacionamientos, la salida del aparcamiento del parque de la Mar hacia la autovía permanecerá cerrada durante las restricciones.

Asimismo, con motivo de los actos previstos, este sábado la línea 25 de la EMT (s'Arenal-Pl. Reina|Catedral) circulará desviada por Avenidas, perdiendo la parada 1982. La previsión es que se pueda recuperar la ruta normal a partir de las 20.00 horas, aproximadamente.

La línea 30 (Marivent-Palau de Congressos) no circulará hasta el día siguiente. El mismo día, a partir de las 18.00 horas y durante una hora aproximadamente, se producirán desvíos en las rutas de las líneas 3 (Pont d'Inca-Juan Carlos I), 4 (ses Illetes-Nou Llevant), 7 (Son Gotleu-Son Serra-Sa Vileta/Son Vida), 20 (Portopí-Son Espases), 25 (s'Arenal-Pl. Reina|Catedral) y 35 (Aquàrium-Pl. Reina|Catedral). Durante el tiempo que duren los desvíos, quedarán anuladas las paradas 1048, 53, 105, 104, 54, 52, 106, 107, 50 y 108.