Díaz dice que "está bien tranquila" y "no ha defraudado nada" ante la petición a Anticorrupción del Parlament

IBIZA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ex vicepresidenta del Consell de Ibiza y ex socialista, Marta Díaz, ha asegurado que está "bien tranquila" y "no ha defraudado nada", tras conocerse que el Parlament pedirá a Anticorrupción una investigación.

También ha criticado que en "un tema tan importante" como la prostitución de menores en centros tutelados, "ahí no hay ninguna comisión de investigación".

En declaraciones a Europa Press, Díaz se ha pronunciado sobre la decisión del Parlament de solicitar a la Oficina Anticorrupción que investigue el presunto uso fraudulento de fondos públicos por parte de Díaz, que fue vicepresidenta segunda del Consell Insular de Ibiza y consellera de Interior, Comercio, Industria y Relaciones Institucionales entre 2015 y 2019.

La petición fue formulada por el Grupo Parlamentario Popular y defendida por el diputado Mariano Juan, que aseguró que este asunto "no es plato de buen gusto para nadie" y, por lo tanto, se tiene que aclarar si se produjo un uso fraudulento de la tarjeta de débito del Consell de ibiza.

Según ha declarado Díaz, debe ser "de las pocas políticas que acaba más pobre la legislatura" y así, ha pedido que se investigue su patrimonio. "Ahí se ve la caza de brujas que estoy sufriendo", ha considerado.

Sobre el caso de los menores tutelados, ha insistido en que "es sospechoso" que los hechos se iniciaron en 2010, cuando Francina Armengol era presidenta del Consell de Mallorca, de quien dependía el centro, y ahora no se investigue.

"Ahí no se acuerda nadie. En casos mucho más importantes los grupos no han aprobado ninguna comisión de investigación", ha reiterado, asegurando que la noticia "simplemente le causa sorpresa".

Díaz ha recordado que interpuso una querella por las acusaciones del presunto uso fraudulento de las tarjetas del Consell.

SOBRE LA PETICIÓN DEL PSOE DE RETIRARLE LA RETRIBUCIÓN

Díaz ha aclarado que en el pleno del viernes del Consell abordará una propuesta que "menos mal" no ha salido adelante "porque es una barbaridad política y jurídicamente hablando". El PSOE había solicitado retirar a Díaz la retribución como consellera y recuperar el partido esta cantidad.

Según ha añadido, "le sabe mal" que sus ex compañeros de partido "tengan tan poca formación jurídica y política porque sería impensable en otro sitio que esa comunicación se hubiera enviado". "Es inconstitucional", ha concluido.

Según ha recordado, tras el escándalo, el PSOE "en vez de apoyar", le pidió que dimitiera, a lo que ella se negó. "El actual secretario general estuvo años imputado en casos penales graves y ahí no dimitió nadie", ha dicho.