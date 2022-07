La Diputación Permanente debatirá antes del pleno del martes si el Govern responderá a las preguntas de la oposición

También contemplará si la reforma fiscal del PP entra en el orden del día

Ciudadanos dice tener "serias dudas" sobre la realización de la sesión de control

PALMA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Permanente decidirá antes del pleno del próximo martes del Parlament si el Govern tendrá que responder o no a las preguntas de control por parte de los partidos de la oposición y si entra en el orden del día el debate de reforma fiscal propuesto por el PP.

En rueda de prensa, la portavoz parlamentaria del PSIB, Pilar Costa, ha argumentado que, aunque "el control siempre es necesario", el Parlament tiene periodos extraordinarios y ordinarios. "El periodo ordinario acabó en junio y en los extraordinarios priorizamos las leyes pendientes de aprobación o que se están tramitando", ha declarado.

Del mismo modo se ha expresado el diputado de MÉS per Mallorca en el Parlament Joan Mas, quien ha señalado que la sesión de control "se decidirá estos días".

Cabe recordar que en el anterior pleno extraordinario, los grupos del Pacte votaron en contra de realizar la sesión de control de preguntas al Govern durante la sesión plenaria.

CIUDADANOS TIENE "SERIAS DUDAS"

Al respecto, la coordinadora de Ciudadanos Baleares y portavoz parlamentaria de la formación, Patricia Guasp, ha considerado que sería un "esperpento y atropello democrático" que no se realizara esta sesión de control.

"Exijo al PSIB, Unidas Podemos y MÉS per Mallorca que respeten a los ciudadanos, que no se escondan y que no vuelvan a vetar las preguntas al Govern y las competencias de la oposición", ha insistido Guasp, quien ha aseverado tener "serias dudas" sobre su aprobación.

En respuesta, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Alejandro López, ha tildado de "surrealista" que Ciudadanos hable de veto y, a la vez, "exija a los grupos mayoritarios un voto que quiere su grupo".

"Si no tienes la mayoría, tienes que respetar la decisión de la mayoría", ha espetado ante los medios de comunicación.