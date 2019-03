El director insular de Deportes de Ibiza desmiente una crisis de gobierno en el Consell

Publicado 14/03/2019 12:15:16 CET

Dice que Presidencia "echará una mano" para agilizar el pago de subvenciones

IBIZA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director insular de Deportes de Ibiza, Fernando Gómez, ha desmentido este jueves que exista una crisis de gobierno en el Consell Insular después de que el presidente Vicent Torres haya retirado mediante un decreto las competencias en Deportes al conseller David Ribas.

En declaraciones a Europa Press, Gómez (Podemos) ha asegurado que "simplemente se echa una mano a una Conselleria que tenía cinco áreas con mucho peso en cuanto a subvenciones", siendo "normal" el retraso en el pago a los clubes de Ibiza. "La gente que trabaja en la Conselleria tiene dos manos, no cuatro", ha reiterado en relación al retraso en el pago de las ayudas.

Asimismo, ha explicado que "la burocracia cada vez se recrudece más y la administración se encorseta cada vez más para evitar que se repitan las cosas malas que han tenido lugar en el pasado". Gómez ha insistido en que simplemente "Presidencia va a echar una mano" en Deportes.

Sobre las críticas de Guanyem por la decisión del presidente y la exigencia de que también retire las competencias a la consellera de Bienestar Social, Lydia Jurado, Gómez ha considerado que no hay que ser "injusto" con el conseller David Ribas "porque no es verdad que no tuviera interés en el deporte y que no haya trabajado. No es cierto".

"Se han intentado muchas cosas, pero los retrasos se seguían acumulando", ha aclarado, recordando que Bienestar Social es otra Conselleria "también con muchos problemas y ahora es cuando se ha empezado a desbloquear". También ha dicho que si se habla de Deportes "no se puede andar mirando a otra Conselleria".