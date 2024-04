El director de Personal Docente lamenta que el Govern de Armengol le dejó "patatas calientes de difícil gestión"

Químico de formación, defiende su idoneidad para el cargo ante la petición de evaluación del PSIB



PALMA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director general de Personal Docente y Centros Concertados, Ismael Alonso, ha lamentado este miércoles en el Parlament que el Govern de Francina Armengol le dejó "patatas calientes de difícil gestión".

Así lo ha expresado en una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament, a petición del PSIB para evaluar su idoneidad para el cargo.

Según Alonso uno de los problemas heredados del Ejecutivo Armengol es el proceso de estabilización, recordando que se realizó un proceso general y autonómico pero "si se hubiese realizado por islas habría sido mucho más sencillo. "Habría evitado, sobre todo, el conflicto que tenemos actualmente, por desgracia, entre personal estabilizado y opositores", ha apuntado.

En este contexto, Alonso ha subrayado que han "escuchado" y "empatizado" con todos los colectivos, pero "no siempre ha sido posible" encontrar una solución satisfactoria. En cualquier caso, el director general ha apostado por el acceso al funcionariado de carrera mediante el proceso de oposición frente al de estabilización.

En cuanto al concurso de traslados, el responsable de Personal Docente ha informado de que se han cubierto el 94,3% de las plazas, 4.323 vacantes, y han quedado sin cubrir 206 "debido a su complejidad". Respecto a las jubilaciones, Alonso ha prometido que no dejarán caducar "ninguna plaza": "Se convocarán todas".

Paralelamente, el director general ha incidido en que cumplirán con el acuerdo para la pública que dejó firmado el Ejecutivo anterior, si bien considera que "hay muchas cosas que quedaron en el aire".

"Es lo que tiene firmar 36 puntos a todo correr, que no se analizaron, y ahora nos encontramos los problemas de la aplicación", ha protestado, matizando que no se pondrán "de perfil en ninguno".

Al margen de esta cuestión, Alonso también ha avanzado que están ultimando un protocolo de agresiones similar a los que existen en sanidad, que entre otros aspectos incluirá asesoramiento psicológico y jurídico a los docentes.

"NO DEJAR VACÍAS" MENORCA Y PITIUSAS

Por otro lado, Alonso ha explicado que trabajan en "no dejar vacías Ibiza, Formentera y Menorca", y en particular ha resaltado el trabajo para un convenio con agentes inmobiliarios locales en Pitiusas "para que ningún docente tenga que vivir en un coche o coger más de 40 vuelos al mes".

"Esta tarea no está siendo nada fácil, ya que el mercado inmobiliario de estas islas es de todo menos sencillo. Tenemos un objetivo, conseguir más de 100 viviendas dignas para los desplazados de otras islas", ha abundado.

DEFIENDE SU IDONEIDAD PARA EL CARGO

En cuanto al tema de la comparecencia, Alonso ha defendido su idoneidad para el cargo. "Soy químico de formación, estudios que me han dado los conocimientos para analizar los problemas de forma analítica y buscar buenas soluciones", ha defendido.

Además, el director general ha negado que en su etapa al frente del sindicato USO se dedicara "exclusivamente" a la religión católica: "El sector concertado tiene de todo", ha lanzado al PSIB.

Igualmente, ha defendido su decisión de destituir a una jefa de departamento, una cuestión que le ha reprochado el PSIB --por haber nombrado en su lugar a su cuñada--.

El director general ha indicado que la trabajadora destituida fue "recusada por la mayoría de los miembros de la Mesa de Concertada" porque "era una persona que tomaba decisiones de forma arbitraria a espaldas de su director general". "No me he cargado a nadie", ha dicho Alonso, pidiendo al grupo socialista que no insinúe que la sucesora está ahí por ser su "familiar", afirmando que, al contrario, era el "relevo natural".