La directora insular de la AGE en Menorca reivindica derechos de la Constitución como "base de una sociedad avanzada"

MENORCA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La directora insular de la Administración General del Estado en Menorca, Clara Mayans, ha reivindicado este sábado, en el Día de la Constitución, los derechos que se encuentran recogidos en la Carta Magna como "base de una sociedad avanzada".

Clara Mayans ha presidido el acto institucional del Día de la Constitución que se ha celebrado este sábado en la sede de la Dirección Insular de la Administración General del Estado en Maó.

Según ha destacado la Delegación del Gobierno en Baleares, a la ceremonia han asistido el presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, junto con otras autoridades, así como representantes de diversos ámbitos de la sociedad civil, militar y religiosa y responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En su discurso, el primero al frente de la Dirección Insular de la Administración General del Estado, Mayans ha emplazado a los servidores públicos a comprometerse "firmemente en la defensa de los derechos y las libertades que han sido consagrados por la Constitución", que ha considerado "fruto del trabajo y el esfuerzo por el entendimiento y el pacto de" sus "antecesores". "Quienes ostentamos una responsabilidad política tenemos el máximo deber de proteger este legado para el conjunto de la sociedad", ha dicho.

La directora insular ha destacado, entre otros hitos, la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, del que se cumplen ahora 20 años, y ha destacado que el texto constitucional "permite entender y ser conscientes de que se vive en una España de progreso, donde se han conquistado derechos que son la base de esta sociedad avanzada".

Clara Mayans ha agradecido asimismo la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, en colaboración con los distintos cuerpos de policía local de cada municipio de Menorca, "trabajan para garantizar la protección de todos los derechos y deberes de los ciudadanos recogidos en la Constitución española".

Para la tradicional lectura de artículos de la Constitución la Dirección Insular de la Administración General del Estado en Menorca ha contado con la participación de la ex presidenta del Consell de Menorca y ex diputada en el Parlament balear, Joana Barceló; el sindicalista de CCOO Antonio Soria; el profesor de literatura Diego Dubón y el periodista Josep Pons Fraga, en representación de distintos ámbitos de actividad profesional y social.