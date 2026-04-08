Diumenge de l'Àngel 2026: consulta la programación completa

Archivo - Imagen del Diumenge de l'Àngel en el Castillo de Bellver - CORT - Archivo

PALMA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Castell de Bellver acogerá este domingo, 12 de abril, la celebración del Diumenge de l'Àngel, que contará con actividades infantiles, varios torneos y juegos, actuaciones musicales y talleres.

Esta festividad --que se celebra el primer domingo después de Pascua-- se recuperó en 1981 y conmemora la festividad del Ángel Custodio, antiguo patrón de Palma.

Se trata de una tradición que tiene más de 600 años de historia y que en sus inicios se vinculaba con la Fiesta de la Caridad y reunía a personas llegadas de la Part Forana para pedir por la protección de las actividades agrarias.

Estas son todas las actividades que se celebrarán:

- 10:30 horas: actividades de ajedrez a cargo de la Asociación de Ajedrecistas de Baleares. Frente al Castell.

- 10:30 a 13:30 horas: puertas abiertas de los establos de la Policía Montada. Dependencias de la Policía Local en el Castell de Bellever.

- 10:30 horas: taller de sevillanas de la asociación de vecinos Nova Son Cotoner. Explanada del aparcamiento.

- 10:45 horas: recreación histórica del asedio del Castell de Bellver de 1343 a cargo de Milites Maioricarum junto con Orden del Alba y Dracs de Ferro. Patio interior del Castell.

- 11:00 horas: subida al Castell con los 'xeremiers' de Palma. C/Camilo José Cela.

- 11:00 horas: Plantada dels Gegants de Son Rapinya, de los Capgrossos de la asociación de vecinos Es Molí des Rafal-Vivero, de los Capgrossos de la asociación de vecinos Rafal Vell, y de los Gegants y Capgrossos de la Sala y del Drac de na Coca. Frente al Castell.

- 11:00 a 13:00 horas: monólogos historias con personajes relevantes de la historia del Castell con sesiones cada 15 minutos. Recinto del Castell.

- 11:00 horas: juegos infantiles con ludoteca de jardín, parque infantil de tráfico de la Policía Local y tiro con honda. Explanada del Castell.

- 11:15 horas: animación con Phormicirco. Explanada del aparcamiento.

- 11:15 horas: concierto de guitarra de los talleres de las asociaciones de vecinos Ses Veles y Son Rapinya. Patio interior del Castell.

- 12:00 horas: concierto del Cor Son Dameto. Patio interior del Castell.

- 12:00 horas: exposición de material de recreación medieval a cargo de Milites Maioricarum, Orden del Alba y Dracs de Ferro. Patio interior del Castell.

- 12:15 horas: taller de K-POP de la asociación de vecinos de Son Rapinya. Explanada del aparcamiento.

- 13:30 horas: paseo del Ángel, salida desde las escaleras de la entrada del Castell.

- 15:00 horas: baile en línea. Explanada del aparcamiento.

- 15.30 horas: 'diada castellera' con los Castellers de Mallorca, la Colla Castellera Al·lots de Llevant y la Colla Castellera Gambirots de la UIB. Patio interior del Castell.

- 16:00 horas: 'ball de bot' con la Escuela de Música y Danzas de Mallorca. Explanada del aparcamiento.

Entre las 10.30 y las 17.00 horas habrá servicio de autobús gratuito para subir al Castell aproximadamente cada diez minutos desde la calle Camilo José Cela.