El Diumenge de l'Àngel se aplaza al 10 de mayo por el mal tiempo

Archivo - Imagen del Diumenge de l'Àngel en el Castillo de Bellver - CORT - Archivo

PALMA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha aplazado la celebración del Diumenge de l'Àngel al domingo 10 de mayo a causa del mal tiempo previsto para este domingo, 12 de abril.

Según ha informado Cort, la ubicación también sufre cambios y pasará a celebrarse en el parque de sa Riera y no en el Castillo de Bellver, tal como estaba previsto.

Esta festividad --que se celebra el primer domingo después de Pascua-- se recuperó en 1981 y conmemora la festividad del Ángel Custodio, antiguo patrón de Palma.

El programa de actividades, de la mano de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, se trasladará al parque de sa Riera y contará, entre otros, con diferentes actividades infantiles, varios torneos y juegos, actuaciones musicales y talleres.