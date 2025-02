Doce comercios de Sa Pobla reciben el distintivo 'Emblemàtics Balears'

PALMA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Doce comercios de la localidad de Sa Pobla han recibido este jueves el distintivo que los acredita como 'Emblemàtics Balears', con el que cuentan ya 385 establecimientos del archipiélago.

El conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha sido el encargado de hacer entrega de los distintivos a los representantes de los comercios, principalmente hornos, ferreterías y joyerías.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, con éstos son ya 385 los establecimientos de 33 municipios de Baleares los que cuentan con este distintivo que los cataloga como emblemáticos, con el que se busca proteger su actividad y preservar su tradición.

La Agencia Desarrollo Regional (ADR) establece diferentes categorías dentro de este reconocimiento, que después los ayuntamientos seleccionan a quien entregar. Así, un comercio puede ser catalogado como arraigado (con un producto u oficio singular), con historia (con más de 75 años de vida) y con patrimonio (con valor inmaterial). Si cumplen con las tres son denominados emblemáticos.

En alguna de todas estas categorías han sido enmarcados los hornos Cas Cero, Can Felip, Can Paco y Can Simón, las ferreterías Campins y Can Comas, las joyerías Enrique by Fina Segura y Fill d'en Jaume Segura, la cuchillería Joan Pol, la mercería Cas Cotxer, la zapatería Can Pedro y la carnicería Crestaig, todos ellos ubicados en Sa Pobla.