PALMA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una docena de personas ya se benefician del servicio de atención integral a domicilio del Consell de Mallorca, tras que el Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) haya reforzado la plantilla para ampliar a los 365 días del año el horario de atención de este modelo de cuidados y acompañamiento especializado para personas con dependencia.

En una nota de prensa, el Consell ha informado que actualmente 12 personas con dependencia se benefician de la ampliación de horario de atención a todos los días del año de los profesionales del servicio de atención integral a domicilio (SAID) del IMAS. Desde que se anunció en el mes de noviembre, la institución insular ha trabajado para que el incremento de horas fuera efectivo ya en el primer trimestre de 2024 y poder atender así a las personas dependientes que lo requieren también los fines de semana y días festivos.

El presidente de Consell, Llorenç Galmés, con el conseller insular de Bienestar Social y presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, y la directora insular de Atención Comunitaria y Promoción de la Autonomía Personal, Catalina Maria Mascaró, han visitado este el sábado a dos de las personas con dependencia que reciben cuidados y acompañamiento a domicilio todos los días de la semana que lo necesitan, comprobando su satisfacción con esta ampliación de horario.

"Apostamos por el SAID y por los beneficios que implica para las personas dependientes que quieren envejecer en su casa, así como por lo que supone a sus familiares a la hora de facilitarles la conciliación y la posibilidad de tener tiempo de ocio", ha destacado Llorenç Galmés, quien ha asegurado que el Consell ha trabajado "para reforzar y ampliar el horario de atención a los fines de semana y los festivos para dar respuesta así a una demanda de la gran mayoría de usuarios y familiares del SAID, que hasta a principios de año sólo podían ser atendidos de lunes a viernes no festivos".

Por su parte, el conseller insular de Bienestar Social, Guillermo Sánchez, ha explicado que "la ampliación del servicio será progresiva". "Hemos empezado por los casos de mayor prioridad, pero iremos aumentando el número de horas paulatinamente y se pasará de las 13.000 horas mensuales que se daban en 2023 hasta las 17.000. Para garantizar la prestación, ya hemos contratado a tres técnicos de cuidados auxiliares de enfermería más y, en total, hay previstas 20 incorporaciones más. Queremos mejorar la atención de las personas más vulnerables. Con esta ampliación nos aseguramos que estarán bien atendidos todo el tiempo que necesiten", ha detallado.

Con este aumento de plantilla son ya más de 320 los profesionales de diferentes especialidades que integran el equipo SAID, que desde hace seis años ofrece atención socio sanitaria y acompañamiento a cerca de 460 personas con dependencia de 39 municipios de Mallorca, y se consolida así como alternativa real al modelo residencial.

"El crecimiento del SAID es imparable, volcaremos todos nuestros esfuerzos en llegar al mayor número de personas posible. La clave del éxito está en la implicación de todo el personal que forma parte del equipo y que se adapta a los deseos, particularidades y necesidades de cada una de las personas que cuidan", ha concluido el presidente Galmés. "Apostamos y continuaremos apostando por este modelo de atención profesional y personalizado. Ya lo hemos demostrado con el aumento del presupuesto", ha insistido.

Concretamente, el IMAS ha aumentado en casi 1,7 millones de euros el presupuesto del SAID para este 2024 respecto al año anterior: 1,65 millones de euros ya presupuestados hasta alcanzar los 15.872.795,31 millones, un 10 por ciento más que en 2023.