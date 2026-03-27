Donde apenas llega la luz: localizan y filman en Cabrera hábitats inexplorados hasta 500 metros de profundidad

Localizan y filman hábitats inexplorados hasta 500 metros de profundidad en el archipiélago de Cabrera. - IEO

PALMA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Personal del Centro Oceanográfico de Baleares del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) ha liderado este mes de marzo una campaña de investigación oceanográfica que ha trabajado en el cartografiado del fondo marino de Baleares, hasta 500 metros de profundidad, especialmente en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera.

El estudio se centra especialmente en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera, donde estos fondos, en los que la luz apenas llega, son todavía muy poco conocidos, a pesar de representar la mayor parte de la superficie del Parque desde su ampliación en 2019.

La expedición científica, que se ha llevado a cabo entre el 2 y el 26 de marzo, ha utilizado tecnología avanzada como la ecosonda multihaz, para obtener mapas del relieve submarino en alta resolución y, sobre todo, el ROV Liropus 2000.

Este vehículo submarino operado en remoto, permite visualizar en directo y grabar imágenes de la biota bentónica en su hábitat natural, una información que se complementa con la recogida selectiva de muestras para su identificación, la conservación de ejemplares de referencia y la elaboración de inventarios de especies.

Esta información permitirá ampliar el cartografiado de especies y hábitats bentónicos de los fondos rocosos de la plataforma continental y el talud superior, hasta ahora poco estudiados.

Se trata de áreas donde se distribuyen esponjas, gorgonias y corales, que conforman hábitats de gran interés para la conservación que, junto con los fondos de rodolitos / maërl y los bosques de laminarias, que se consideran "puntos calientes" de biodiversidad del Mediterráneo, aunque a su vez resultan extremadamente vulnerables a las presiones humanas como la pesca y el cambio climático.

Los datos recogidos, según han indicado en un comunicado, no solo mejorarán el asesoramiento científico para la gestión de los ecosistemas marinos del archipiélago. Además, permitirán crear un banco de imágenes de las profundidades del Mar Balear y del Parque Nacional marítimo-terrestre del Archipiélago de Cabrera --hasta ahora muy poco conocidas--, de alto valor para la divulgación científica y la concienciación ciudadana.

CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO NATURAL

Esta campaña forma parte de los trabajos encargados al IEO por el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), financiados por la Unión Europea - NextGenerationEU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

El OAPN desarrolla actuaciones enmarcadas en el Componente 4 del PRTR, 'Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad', concretamente en la Inversión 1 en 'Digitalización y conocimiento del patrimonio natural', lo que permite profundizar en el conocimiento de los ecosistemas marinos y mejorar su gestión y conservación.

Además, la campaña también se enmarca en el proyecto BIODIV 'Asesoramiento científico-técnico para el seguimiento de la biodiversidad marina: espacios y especies marinos protegidos de competencia estatal (2022-2025)', impulsado por la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y CSIC, a través del Instituto Español de Oceanografía (IEO) y financiado también con fondos PRTR.

Esta actividad también contribuye al proyecto 'Seguimiento de las Estrategias Marinas, Evaluación del Medio Marino y definición del Buen Estado Ambiental' (de acrónimo ESMARES3), cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (FEMPA) dentro de la prioridad 4 para reforzar la gobernanza internacional de los océanos y hacer de los mares y los océanos medios protegidos, seguros, limpios y gestionados de manera sostenible.