Dos detenidos por estafar más de 10.000 euros a un octogenario en Maó

Agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos personas en Maó por supuestamente estafar a un octogenario más de 10.000 euros haciéndose pasar por personal de su banco.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía en Baleares en un comunicado, a principios de febrero la víctima recibió una llamada de los estafadores haciéndose pasar por trabajadores de su banco, explicando que acudiría a su domicilio un técnico para solucionarle una serie de anomalías que había en su cuenta.

Ese mismo día, uno de los timadores acudió a su domicilio y le pidió utilizar su ordenador para acceder a su cuenta y solucionar los problemas.

Durante este tiempo, el sospechoso también sustrajo una tarjeta SIM del teléfono de la víctima para autorizar operaciones bancarias desde otro teléfono sin que el titular se diera cuenta.

En la investigación, realizada por agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Maó, se constató que el hombre que acudió al domicilio se había desplazado desde la Península y que había extraído 1.000 euros de la cuenta de la víctima en un cajero del municipio menorquín.

Más adelante, el investigado se trasladó a Madrid, donde le esperaba su cómplice, con el que se desplazó por varias zonas de España y juntos extrajeron cerca de 9.500 euros a lo largo de varios días.

Una vez identificados los sospechosos, los agentes establecieron una orden de búsqueda y captura y poco más tarde, ambos fueron detenidos en la periferia de Madrid por un supuesto delito de estafa.