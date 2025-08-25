Dos detenidos por okupar una vivienda en Santa Eulària (Ibiza)

Archivo - Un agente de la Policía Local de Sant Antoni realizando tareas de vigilancia con el dron. - POLICÍA LOCAL SANT ANTONI - Archivo

IBIZA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía local de Santa Eulària (Ibiza) ha detenido a dos individuos por un presunto delito de allanamiento de morada en una vivienda de la urbanización la Joya, en Cala Llenya, después que el trabajador de mantenimiento de la urbanización informara de los hechos.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, los hechos se produjeron cuando en las dependencias policiales compareció en calidad de perjudicada una mujer que explicó que había sido informada entre los días 21 y 22 de agosto de que alguien había entrado en su vivienda.

La dueña, que reside entre Alemania e Ibiza, manifestó su temor a entrar en su propiedad ya que, al llegar en un vuelo desde Alemania junto a su pareja, encontró señales claras de que la vivienda había sido forzada.

Siguiendo el protocolo de actuación en materia de ocupación ilegal, los agentes de la Policía Local de Santa Eulària verificaron la titularidad del inmueble mediante una nota simple y varias facturas a nombre de la propietaria. Con esta documentación y después que la propietaria interpusiera la pertinente denuncia formal, se desplazaron al lugar los indicativos policiales locales para proceder a las comprobaciones.

Una vez en la urbanización, los agentes inspeccionaron la vivienda y localizaron en su interior a dos personas de origen magrebí que, según manifestaron, habían accedido tras forzar un ventanal lateral de la vivienda.

Éstas explicaron que, al no haber nadie en el domicilio, decidieron ocuparlo. Paralelamente, los agentes constataron que en la vivienda había alimentos, enseres personales y fotografías familiares de los denunciantes, lo que evidenciaba que se trataba de una vivienda habitual.

Tras identificar a los ocupantes, se confirmó que ambos tenían numerosos antecedentes policiales y detenciones previas. Finalmente, se procedió a la detención de los dos individuos por presunto delito de allanamiento de morada siendo trasladados a las dependencias de la Policía Local.