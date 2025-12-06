Dos detenidos por robar productos en establecimientos y farmacias de Playa de Palma

Agentes de la Policía Nacional detienen a dos hombres por robar productos en establecimientos y farmacias de Playa de Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional han detenido a dos hombres, de origen senegalés, como presuntos autores de varios delitos de hurto, cometidos en interior de supermercados y farmacias de Playa de Palma.

En nota de prensa, la Policía ha informado que, desde el pasado noviembre, los agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaria de Playa de Palma llevaron a cabo una investigación tendente al esclarecimiento de varias denuncias instruidas por hurto. Los hechos fueron cometidos por dos varones, los cuales actuaban conjuntamente en el interior de farmacias y otros comercios de la zona.

Tales delitos habían generado un evidente estado de alarma y nerviosismo entre los trabajadores del gremio farmacéutico de la zona, ya que los presuntos autores mostraban un aumento en su actividad delictiva.

Tras la recepción de las denuncias, los agentes constataron como los presuntos autores se introducían en el interior de las farmacias de la zona, y que se dirigían a la sección de parafarmacia donde sustraían al descuido productos de aseo, colonias y otros efectos, los cuales habrían ascendido a unos 1.000 euros.

Durante la comisión de los hechos denunciados, uno de los investigados llegó a amenazar a un cliente al ser sorprendido hurtando efectos, con un claro gesto de pasarse el dedo por el cuello para que no alertara a los empleados, abandonando posteriormente el establecimiento con los productos sustraídos.

Siguiendo con las pesquisas, los agentes lograron la identificación de los dos hombres, estableciendo un dispositivo para su localización. Finalmente se detuvo a los presuntos autores, siendo éstos trasladados hasta dependencias policiales.