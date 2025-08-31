Dos detenidos por robar a unos turistas una mochila con objetos valorados en 2.695 euros en la Playa de Palma

Imagen de recurso de agentes de la Policía Local de Palma - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Palma, adscritos al dispositivo SETUR 2025, detuvieron la mañana del pasado lunes, 25 de agosto, a dos ciudadanos rumanos de 33 y 39 años de edad, como presuntos autores de un delito de hurto, por sustraer a unos turistas una mochila con objetos valorados en 2.695 euros en la Playa de Palma.

En una nota de prensa, la Policía Local de Palma ha informado que la intervención se inició cuando dos turistas, que se bañaban en la playa a la altura del balneario número 6, observaron cómo dos individuos les sustraían la mochila e intentaron alcanzarles, aunque sin éxito. Minutos después, los turistas se cruzaron con los mismos hombres en la carretera del Arenal. Al reconocerlos, los presuntos ladrones huyeron en direcciones opuestas.

En ese momento, una patrulla de la Policía Local que realizaba servicio de vigilancia a pie observó la situación y se unió a la persecución, logrando interceptar a uno de los sospechosos. Paralelamente, un testigo avisó a una dotación de la Unidad de Intervención Inmediata (UII) de la Policía Local, también en funciones de vigilancia por la zona, de la ubicación del segundo implicado, que también fue interceptado.

Gracias a la coordinación entre las unidades policiales y la descripción facilitada por los perjudicados, se confirmó autoría de ambos individuos. Los agentes procedieron a su detención y posterior traslado a dependencias policiales.

La mochila sustraída, que contenía objetos valorados en aproximadamente 2.695 euros, no pudo ser recuperada a pesar de la búsqueda realizada en la zona.

Tras las diligencias practicadas por la Sala de Atestados, los detenidos fueron traspasados a la Policía Nacional.