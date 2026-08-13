Dos investigados por negarse a pagar 62 euros por una carrera de taxi en Palma

Un vehículo de la Policía Local de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha investigado a dos personas por supuestamente negarse a pagar 62,65 euros por una carrera de taxi.

Los hechos, según ha informado el cuerpo municipal, tuvieron lugar sobre las 04.30 horas del pasado martes en la calle Son Dameto.

El conductor del taxi se personó en comisaría solicitando la ayuda de los agentes debido a que un pasajero, que permanecía en el interior de su vehículo, se negaba a abonar el importe que marcaba el taxímetro.

Tras escuchar la versión de cada una de las partes, un agente identificó al sospechoso, un hombre de 28 años y nacionalidad española.

Según la reconstrucción de los hechos, el servicio se inició en la plaza Espanya, donde el taxista recogió a dos pasajeros para dirigirse al municipio de Esporles y, posteriormente, de regreso a Palma.

Uno de los pasajeros, en un momento dado, se bajó del taxi y se marchó sin pagar. El que quedaba en el interior dijo que no tenía dinero suficiente para pagar los 62,65 euros de carrera.

El taxista denunció los hechos y la Policía Local instruyó las correspondientes diligencias, que fueron remitidas a la autoridad judicial competente. Los dos sospechosos deberán comparecer ante el juez cuando este les cite a declarar como supuestos autores de un delito leve de estafa.