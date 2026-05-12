Dos obras del Museo de Mallorca se expondrán temporalmente en el Prado a partir del 25 de mayo. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha completado la restauración de 'La tabla de la crucifixión' y el 'Retablo de Santa Quiteria' del Museo de Mallorca, que se expondrán en el Museo Nacional del Prado como parte de una exposición sobre el gótico mediterráneo que se inaugurará el 25 de mayo.

Según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, las obras formarán parte de la exposición 'A la manera de Italia. España y el gótico mediterráneo (1320-1420)', que podrá visitarse desde el 26 de mayo al 20 de septiembre.

Las restauradoras Estrella Armendáriz y Caterina Fiol han completado los trabajos de rehabilitación de las dos obras medievales, que se llevaron a cabo en la misma sala del Museo de Mallorca donde se exponen.

La intervención incluyó tareas de consolidación, limpieza superficial y estabilización de las obras antes de trasladarlas al pinacoteca madrileña.

La nueva muestra analiza la influencia del arte italiano del Trecento en los reinos peninsulares y reunirá más de un centenar de obras procedentes de 31 instituciones españolas y 25 internacionales.

Las dos obras que participan en la exposición son ejemplos de la conexión artística entre Mallorca y las corrientes pictóricas mediterráneas del siglo XIV. 'La tabla de la crucifixión' destaca por su iconografía y el uso de pigmentos de alta calidad, y el 'Retablo de Santa Quiteria' es una pieza de gran formato y notable valor devocional, con una narrativa visual propia del gótico mediterráneo.

La primera es una pieza del gótico mallorquín procedente de la capilla real de Santa Ana de la Almudaina. Pintada sobre tabla de pan de oro, presenta una escena de la crucifixión rodeada por María, las santas mujeres, Magdalena y soldados, con un fondo dorado y figuras estilizadas propias del estilo italogótico.

Pedro el Ceremonioso encargó el retablo para la capilla real del palacio de la Almudaina, dedicada a Santa Ana, al pintor Ferrer Bassa. La obra aún no estaba terminada cuando murió el pintor, y la tarea fue continuada por Ramon Destorrens.

Por su parte, 'Retablo de Santa Quiteria' es una pieza atribuida al pintor Joan Loert, una obra monumental procedente del antiguo Hospital de Sant Antoni de Palma, en la calle de Sant Miquel.

En el conjunto se representan doce escenas de la vida y martirio de Santa Quiteria, seis a cada lado, sin separación formal entre ellas. Todo el conjunto se distribuye en cinco calles y tres registros horizontales.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha señalado el valor divulgativo del proyecto y ha destacado que esta participación "supone un paso adelante en la proyección exterior del patrimonio artístico de Mallorca".