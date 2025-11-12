EAPN pide que no se culpabilice a los perceptores de la renta social garantizada y rechaza los cambios del Govern

Archivo - Una mujer con un carro de la compra. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

PALMA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Red por la Inclusión Social EAPN Baleares ha pedido este miércoles que no se culpabilice ni criminalice a los perceptores de la renta social garantizada (Resoga) y ha reclamado transparencia, control y eficiencia en la gestión de los fondos públicos, más personal en la gestión e información clara y simplificación burocrática.

En un comunicado, la red de entidades ha expresado su preocupación ante los impagos indebidos revelados por el Govern y la posibilidad de que estos casos sirvan de excusa para poner en cuestión la existencia de un sistema de garantía de ingresos que, aunque es limitado, va destinado a proteger la dignidad y los derechos de los miles de personas que sufren los altos grados de vulnerabilidad.

"Sembrar sospechas generalizadas solo alimenta la estigmatización, propaga los discursos aporofóbicos y dificulta el acceso a derechos fundamentales, en lugar de reforzar las políticas públicas con una mirada de derechos para garantizar que nadie quede atrás por miedo, por desinformación o por la mala gestión, intencionada o no, de la administración", han señalado en un comunicado.

Las entidades han admitido, en parte, las palabras de la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, cuando aseguró que su prioridad es que la Resoga se gestione con rigor, empatía y justicia, aunque han advertido que no dejarán que esto se convierta en una "fiscalización indiscriminada e injusta o una estrategia encubierta para reducir al mínimo el número de perceptoras".

La Red, por otra parte, ha rechazado la intención del Ejecutivo autonómico de cambiar la ley para incluir en los requisitos de la prestación el seguimiento de un itinerario de inserción, además de la ampliación del requisito de residencia.

EAPN ha negado el supuesto efecto llamada de la Resoga, entendiendo que nadie llega al archipiélago buscando alguna prestación. "Vienen huyendo del peligro de vivir en su país, a buscar un trabajo, a integrarse y poder soñar con un futuro mejor", han apuntado.

En este sentido, la Red ha reclamado al ejecutivo autonómico que mantenga la condición actual de derecho subjetivo que tiene actualmente la Resoga.