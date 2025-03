Eclipse solar 2025: dónde verlo gratis en Mallorca

Archivo - Personas observan un eclipse protegidas por unas gafas. - Joel Kowsky/Nasa/Planet Pix via / DPA - Archivo

España se prepara este sábado para ser testigo de un fenómeno astronómico fascinante: un eclipse solar parcial. Este evento, donde la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol, ofrecerá un espectáculo único, con una ocultación del disco solar que superará el 40% en algunas regiones del noroeste peninsular.

Aunque no alcanzará la majestuosidad de un eclipse total, este evento es una oportunidad excepcional para conectar con el cosmos y maravillarse ante la precisión de los movimientos celestes.

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el eclipse será visible en toda la península ibérica, comenzando alrededor de las 10:30 horas (hora peninsular española) y alcanzando su punto máximo entre las 11:30 y las 12:00 horas, variando ligeramente según la ubicación.

Baleares y Canarias también disfrutarán del evento, aunque con una fracción de ocultación menor. Este eclipse parcial sirve como un preludio emocionante al eclipse solar total que cruzará España en 2026, aumentando aún más el interés y la anticipación entre aficionados y expertos.

¿DÓNDE DISFRUTAR DEL ECLIPSE 2025 EN MALLORCA?

Por este motivo, la asociación astronómica AstroMallorca, con la colaboración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), organiza este sábado una obervación pública y gratuita del eclipse parcial de sol.

La actividad se llevará a cabo en el Camí de l'Escullera del Moll Vell, de 11.00 a 12.30 horas, y la asociación pondrá a disposición de los asistentes más de una quincena de telescopios equipados para la observación solar segura, así como otros medios para contemplar el eclipse con total seguridad.

Se trata de una actividad gratuita y abierta, sin necesidad de inscripción previa.

AstroMallorca es la asociación más grande de Baleares dedicada a la divulgación de la astronomía en Mallorca. Organiza actividades como observaciones públicas, cursos de astronomía , conferencias y talleres para acercar la ciencia del cosmos a la sociedad.

RECOMENDACIONES PARA LA OBSERVACIÓN SEGURA DEL ECLIPSE.

***Protección Ocular Indispensable

Nunca, bajo ninguna circunstancia, mires directamente al Sol sin la protección adecuada. La radiación solar puede causar daños irreversibles en la retina, incluso ceguera.

Utiliza exclusivamente gafas de eclipse certificadas con la norma ISO 12312-2. Estas gafas están diseñadas específicamente para filtrar la radiación solar dañina.

No uses gafas de sol comunes, radiografías, CDs, DVDs, cristales ahumados ni ningún otro método casero. Estos materiales no ofrecen la protección necesaria y pueden dañar tus ojos. ni siquiera con las gafas especiales de eclipse, se recomienda mirar al sol durante largos periodos de tiempo.

***Observación Indirecta

Una alternativa segura es la observación indirecta, proyectando la imagen del Sol en una superficie. Puedes construir un proyector estenopeico casero con una caja de cartón y una pantalla blanca.

Si usas telescopios o binoculares, asegúrate de que tengan filtros solares certificados. Nunca observes el Sol a través de estos instrumentos sin los filtros adecuados.

***Planificación y Preparación

Llega temprano al lugar de observación para asegurar una buena ubicación y familiarizarte con el entorno. Consulta la previsión meteorológica para evitar nubes que puedan obstaculizar la visión del eclipse e infórmate sobre los horarios exactos del eclipse en tu ubicación para no perderte ningún momento del fenómeno.

Compartir la experiencia con amigos o en eventos organizados por asociaciones astronómicas puede hacer la experiencia mas gratificante.

***Precauciones Adicionales

Incluso con gafas de eclipse, evita mirar al Sol durante períodos prolongados. Haz pausas regulares para descansar la vista, supervisa a los niños durante la observación del eclipse y asegúrate de que sigan las recomendaciones de seguridad.

Si sientes alguna molestia en los ojos durante o después de la observación, consulta a un oftalmólogo.

Siguiendo estas recomendaciones, podrás disfrutar del eclipse solar parcial del este sábado 29 de marzo de forma segura y memorable.