Ecologistas presentan dos denuncia ante Icomos por la "desregulación urbanística" en la Serra de Tramuntana

Los portavoces de la Asociación de Defensa de los Paisajes de Estellencs, Carlos Capellà, y del GOB, Margalida Ramis, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

PALMA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El GOB y la Asociación de Defensa de los Paisajes de Estellencs han presentado dos denuncias ante el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), organismo asesor de la Unesco, para advertir de la "desregulación urbanística" en la Serra de Tramuntana, de la que han acusado al Govern y el Consell de Mallorca.

De este modo, ambas entidades ecologistas han criticado, en una rueda de prensa ofrecida este viernes, que las leyes de Obtención de Suelo y de Simplificación Urbanística tienen una visión "inversionista y rentista" de la Serra de Tramuntana, al provocar un "vaciado de la vida real" de los pueblos mientras el mercado inmobiliario y el turismo se orienta hacia el "lujo".

La portavoz del GOB, Margalida Ramis, ha señalado que la declaración de la Serra de Tramuntana como Patrimonio de la Humanidad, junto con ambas leyes, han generado una "presión turística y urbanística" sobre este territorio, ya que con la excusa de la "falta de vivienda" se posibilitan nuevos desarrollos y usos.

El representante de la Asociación de Defensa de los Paisajes de Estellencs, Carlos Capellà, ha aseverado que el crecimiento urbanístico que se plantea en el municipio "no se justifica" ante un padrón municipal que considera "ficticio".

En ese sentido, ha alegado que no ha habido un crecimiento de empresas que hayan atraído trabajadores, por lo que en la localidad viviría menos gente de la que aparece en el padrón, puesto que, a su manera de ver, la gente del pueblo se marcha fuera para vivir cerca de sus puestos de trabajo y ha aseverado que únicamente se empadronan por los bajos impuestos de circulación.