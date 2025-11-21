Educación abre una convocatoria para elaborar las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y superior de FP

PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades, a través de la Dirección General de Formación Profesional y Ordenación Educativa, ha abierto una convocatoria para elaborar las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio y superior de formación profesional con el objetivo de renovar y actualizar estas pruebas que facilitan el acceso a la formación profesional al alumnado que no dispone de la titulación académica exigida.

Según ha informado en un comunicado la directora general de Formación Profesional y Ordenación Educativa, María Isabel Salas, esta iniciativa "refuerza el compromiso de la Conselleria con la calidad y la actualización de los procesos de acceso a la formación profesional, así como con la participación activa del profesorado en la mejora del sistema educativo".

Las materias para las que se solicita la elaboración de pruebas son, de ciclos formativos de grado medio, Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Lengua Castellana, Lengua Catalana, Matemáticas y Tecnología. Y, de ciclos formativos de grado superior, Biología, Ciencias de la Tierra y Medioambientales, Dibujo Técnico, Economía, Educación Física, Física, Geografía, Lengua Alemana, Lengua Inglesa, Lengua Castellana, Lengua Catalana, Lengua Francesa, Matemáticas, Psicología, Química, Tecnología Industrial y Tecnologías de la Información y la Comunicación.

La convocatoria se dirige a docentes funcionarios en activo del cuerpo de profesorado de educación secundaria que acrediten al menos tres años de experiencia directa en el aula en la especialidad correspondiente y que estén destinados durante todo el curso en un instituto de educación secundaria (IES) o un centro integrado de formación profesional (CIFP) de Baleares.

Las solicitudes se pueden presentar hasta el 1 de diciembre de 2025 mediante el formulario telemático disponible en la página web de Formación Profesional. Los aspirantes que quieran optar a más de una materia o nivel deberán tramitar una solicitud específica para cada uno.