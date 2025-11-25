Educación abre el plazo para que los centros educativos se inscriban en los intercambios de idiomas de francés y alemán

Archivo - Una alumna cruza el paso de cebra para llegar al IES Sant Marçal. - AYUNTAMIENTO DE MARRATXÍ - Archivo

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha abierto el plazo para que los centros educativos públicos de Baleares presenten sus solicitudes para participar en los programas 'Sprechen wir Deutsch!' y en el programa 'On va parler français' durante el curso escolar 2025-2026.

Esta iniciativa, dotada con 100.000 euros, tiene como objetivo impulsar intercambios con centros de territorios de habla alemana y francesa para reforzar el aprendizaje de la segunda lengua extranjera, según ha explicado la Conselleria en un comunicado.

El programa tiene como finalidad desarrollar las competencias lingüísticas en la segunda lengua extranjera --alemán o francés--, fomentar intercambios con centros educativos de territorios germanófonos o francófonos, promover aprendizajes significativos sobre aspectos geográficos, históricos, naturales, culturales y literarios de las zonas visitadas y facilitar experiencias de convivencia y conocimiento con alumnado de otros países.

Los centros podrán presentar sus solicitudes a partir de mañana miércoles y hasta el 2 de diciembre de 2025, por vía telemática, a través de la Sede Electrónica.

Durante el curso pasado, más de 400 alumnos de 30 centros educativos se beneficiaron de este programa, que se ha consolidado como una "herramienta clave para potenciar la competencia lingüística y la dimensión europea de la educación".

Las solicitudes se podrán presentar a través de los canales habilitados por la Conselleria y está previsto que los intercambios se desarrollen a lo largo del curso escolar 2025-2026.

Con esta iniciativa, la Conselleria reafirma su compromiso con la internacionalización de la educación y con la formación integral del alumnado, para ofrecer "oportunidades reales" para aprender idiomas y conocer otras culturas.