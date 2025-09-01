Educación anula la adjudicación del primer proceso de sustituciones de docentes debido a un error informático

PALMA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha anulado el primer proceso de sustituciones de docentes, llevado a cabo este mismo lunes, debido a un error informático.

Según ha informado el departamento dirigido por el conseller Antoni Vera, ahora se realizará la adjudicación definitiva correspondiente a este primer proceso de sustituciones y en breve se publicará.

El sindicato ANPE, en un comunicado, ha asegurado que ha recibido quejas de "numerosos afiliados" acerca del resultado de esta adjudicación, dado que la Conselleria "ha asignado de manera errónea las sustituciones a los interinos que han participado".

El motiva, ha indicado la organización, parece haber sido que el programa informático "ha aplicado el comodín de renuncia a cualquier plaza inicialmente adjudicada para aquellos interinos que hicieron uso de esta opción, y que debía afectar únicamente a las plazas no deseadas por los docentes".

Tras comprobar estos errores, desde ANPE se han puesto en contacto con la Conselleria para pedirle que retire esta primera adjudicación y que la repita "como corresponde", puesto que la renuncia "solo se tenía que aplicar a la parte extraordinaria del trámite".

También han reclamado que se comunique este error a los docentes y se rehaga la asignación "lo antes posible para no atrasar el inicio de los contratos y no afecte a sus nóminas".

El sindicato SIAU, en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, ha denunciado públicamente que la Conselleria ha llevado a cabo "una adjudicación de plazas completamente irregular".

"Exigimos que se anule la adjudicación de plazas de hoy que se asuman responsabilidades técnicas y políticas. Este nuevo desestre de hoy no puede quedar impune", han subrayado.