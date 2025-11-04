Educación busca la fórmula para abonar la subida salarial congelada del 2,9% a los docentes de la concertada

Archivo - El conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades está buscando la fórmula jurídica y presupuestaria para abonar la subida salarial del 2,9% congelada durante 2020 y 2021 a los docentes de la escuela concertada.

Así se ha expresado este martes en declaraciones a los medios de comunicación el conseller del ramo, Antoni Vera, después de que los sindicatos USO y STEI se concentraran a las puertas del Parlament para reclamar la recuperación de esta subida salarial.

El conseller ha recordado que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), por lo que respecta a los funcionarios del sistema educativo autonómico, ordenaba la devolución del 2,9% a los docentes de la pública --que ya han empezado a cobrarlo-- pero no de la concertada.

Vera ha asegurado que ya se ha hablado con los sindicatos de la concertada para exponerles la situación y se ha reunido con Intervención y los servicios jurídicos de la Conselleria para encontrar una solución.

"Somos conscientes de que es un derecho de el profesorado de la concertada y pueden estar tranquilos que les devolveremos el dinero que el anterior Govern les quitó. Es de justicia, pero tenemos que encontrar la fórmula jurídica y presupuestaria para llevarlo a cabo", se ha comprometido el conseller.

Cuando encuentren esta forma de abordar la cuestión, ha señalado, la llevarán a la Mesa correspondiente. "Estará solucionado antes de acabar el año", ha asegurado.

Vera ha celebrado que este año ya se ha empezado a abonar la devolución del 2,9% con carácter retroactivo y se están actualizando las nóminas de los trabajadores de la pública, tal y como ordenaba la citada sentencia y acordaron el Govern y los sindicatos.