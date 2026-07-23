Educación cubre el 98,4% de las plazas docentes vacantes en los centros públicos de Baleares

Archivo - Una madre lleva a su hijo a clase el primer día de inicio del curso escolar, en la Escuela Aula Balear, a 11 de septiembre de 2024, en Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades, a través de la Dirección General de Personal Docente y Centros Concertados, ha cubierto el 98,4% de las plazas docentes vacantes para el curso 2025-2026 en los centros educativos públicos de Baleares.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, estas adjudicaciones se han llevado a cabo mediante los trámites ordinario y urgente de adjudicación de vacantes, lo que ha permitido avanzar en la configuración de las plantillas docentes antes del inicio del curso escolar.

En el trámite urgente, que se ha resuelto este jueves, se han adjudicado 130 plazas de las 179 que habían quedado sin cubrir después del primer procedimiento, que se cerró el pasado lunes. Del total de plazas asignadas, se han cubierto 56 de las 74 plazas de Mallorca, 16 de las 21 de Menorca, 48 de las 72 de Eivissa y diez de las 12 de Formentera.

Con los resultados de los dos procesos de adjudicación, la Conselleria ha cubierto 2.358 plazas de las 2.417 vacantes ofertadas inicialmente en la comunidad. Por islas, se han adjudicado 1.535 plazas en Mallorca, 199 en Menorca, 551 en Eivissa y 73 en Formentera.

La Conselleria ha remarcado que esto evidencia su esfuerzo para garantizar que los centros educativos dispongan del máximo número posible de plazas cubiertas antes del inicio de las actividades lectivas y para reforzar la estabilidad de las plantillas docentes.

Finalmente ha recordado que el próximo 29 de julio se abrirá el primer trámite de adjudicación de sustituciones. Esta medida busca adelantar la cobertura de necesidades sobrevenidas y contribuir a que los centros educativos cuenten con unas plantillas lo más completas y estables posible desde el primer día del próximo curso.