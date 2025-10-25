Educación destina más de un millón de euros a programas de cualificación inicial y específicos para el curso 2025-2026 - CAIB

PALMA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha destinado más de un millón de euros a los programas de cualificación inicial y específicos para el curso 2025-2026.

En una nota de prensa, la Conselleria de Educación y Universidades ha informado que, a través de la Dirección General de Formación Profesional y Ordenación Educativa, ha resuelto la convocatoria de ayudas para llevar a cabo los programas de cualificación inicial (PQI) y los programas de cualificación inicial y específicos (PQIE) durante el curso 2025-2026.

En total, se han concedido 1.020.000 euros destinados a corporaciones locales, organizaciones sin ánimo de lucro y entidades de economía social con experiencia en la formación de jóvenes que han abandonado o se encuentran en riesgo de abandonar el sistema educativo.

17 PROGRAMAS PARA IMPULSAR LA FORMACIÓN Y LA INCLUSIÓN

En esta convocatoria se han aprobado todas las diez solicitudes presentadas, lo que permitirá impartir 17 programas formativos repartidos entre Mallorca y Menorca. Los PQI y PQIE ofrecen una formación práctica y certificada de 1.000 horas, que combina módulos generales y específicos.

La superación de los módulos generales permite obtener el certificado del primer nivel de educación para personas adultas, mientras que los módulos específicos conducen al certificado profesional de nivel 1, abriendo la puerta a otros itinerarios formativos, como el grado básico de formación profesional.

Entre los programas de cualificación inicial aprobados, destacan las especialidades de Auxiliar de peluquería, que se desarrollará a través del Ayuntamiento de Calvià y la Fundació Patronat Obrer de Sant Josep; Auxiliar de servicios de restauración y Auxiliar de cocina, impulsados por las entidades Amadiba y Accent; y Auxiliar de fontanería y climatización doméstica, a cargo de Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül - Naüm Projecte Socioeducatiu.

También se incluyen el programa de Auxiliar de mantenimiento de elementos estructurales y de recubrimiento de embarcaciones deportivas y de recreo y el de Auxiliar de mantenimiento de sistemas y equipos de embarcaciones deportivas y de recreo, gestionados por la Asociación Náutica Alcúdia; el de Auxiliar de conservación y mejora de montes, promovido por la Fundació Maria Ferret; el de Auxiliar de mantenimiento de electromecánica de vehículos, coordinado por el Ayuntamiento de Calvià; y el de Auxiliar de estética, desarrollado por la Fundació Patronat Obrer de Sant Josep.

En cuanto a los programas de cualificación inicial específicos, se llevarán a cabo las especialidades de Auxiliar de actividades de comercio, a cargo de la Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca; Auxiliar de servicios de restauración, promovido por Aproscom Fundació y Amadiba; y Auxiliar de cocina, que impartirán Amadip Esment Fundació y Accent.