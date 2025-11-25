Educación destinará 100.000 euros a financiar los proyectos de centros educativos para la digitalización de la FP

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha publicado una nueva convocatoria de ayudas destinadas a la financiación de proyectos de innovación en digitalización aplicada a la FP para el curso 2025-2026, dotado con hasta 100.000 euros.

La iniciativa tiene como finalidad impulsar la investigación, la experimentación y la implementación de herramientas y tecnologías digitales que permitan "transformar las metodologías educativas, optimizar procesos productivos y adaptar la FP a los avances tecnológicos y a las necesidades actuales del mercado laboral".

En una nota de prensa, la Conselleria ha indicado que esta convocatoria se enmarca en la operación 'Impulso y Calidad de la FP 2025' del Programa Operativo de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (Éfeso), y está financiada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 2021-2027.

Cada proyecto podrá recibir una dotación económica de entre 5.000 y 10.000 euros. Los centros interesados podrán presentar propuestas vinculadas a ámbitos como la industria 4.0, las redes de comunicación 5G, la inteligencia artificial, la digitalización de servicios, la economía circular, el internet de las cosas (IoT) u otras tecnologías emergentes.

Pueden participar los centros educativos públicos y concertados de Baleares que impartan ciclos de grado medio o superior, siempre en colaboración con una entidad externa, como empresas, fundaciones, organismos públicos o universidades. Las solicitudes deben presentarse mediante la aplicación Valib antes del 5 de diciembre de 2025.