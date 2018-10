Educación estudia una vía alternativa para ejecutar cuatro proyectos pendientes en Ibiza

Publicado 24/10/2018 12:37:57 CET

IBIZA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidad, Martí March, ha confirmado en Ibiza que se está estudiando una vía alternativa para ejecutar una serie de obras pendientes en la Isla ante las dificultades para adjudicar los proyectos.

Según ha explicado, se ha realizado un "gran esfuerzo con una segunda licitación conjunta para hacer una propuesta más atractiva para las empresas, pero no ha sido posible".

Así, desde este martes se valoran las vías legales para adjudicar los trabajos, ya que se debe "encontrar una salida". "Lo que no puede ser es que haya los proyectos hechos y el dinero reservado y que por falta de empresas que se presenten las obras no se puedan realizar", ha reconocido March, quien ha reiterado que la Conselleria no se puede saltar la legalidad.

"Los servicios jurídicos del Ibisec están estudiando una salida para ver cómo se pueden realizar estas obras y que se puedan hacer lo más pronto posible", ha insistido.

Desde el Govern han recordado que la Conselleria de Educación y Universidad ha licitado dos veces cuatro obras de mejora de infraestructuras educativas de Ibiza que habían quedado desiertas en la primera licitación. Se trata de las actuaciones previstas en los CEIP L'Urgell, Can Cantó, Sant Ciriac y en el Conservatorio de Música de Ibiza.

REUNIÓN CON DIRECTORES DE CENTROS

El conseller de Educación y Universidad, Martí March, se ha reunido en Ibiza con los directores de todos los centros educativos públicos de la Isla con motivo del inicio de curso.

March ha explicado que su objetivo es lograr un "diálogo entre la administración educativa y los directores de los centros educativos para ver cuál es el clima y el ambiente que se respira", algo que se ratifica con las visitas individuales a*los centros.