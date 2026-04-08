Educación inicia los trámites para la climatizar 12 centros educativos de Baleares

Archivo - Una clase del CEIP Gabriel Comas i Ribas de Esporles. - CAIB - Archivo

PALMA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha licitado la redacción del proyecto para climatizar una docena de centros educativos de Baleares, con el objetivo de mejorar la calidad de los edificios escolares, reducir el consumo energético y garantizar espacios más confortables y sostenibles para el alumnado y el profesorado.

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha indicado que este proyecto se dividirá en cuatro lotes con presupuesto cercano a los 173.000 euros, la empresa adjudicataria tendrá dos meses para elaborar el proyecto y se prevé que las obras puedan empezar a lo largo del verano y durante el próximo curso académico, dado algunas actuaciones pueden ser compatibles con las clases.

El contrato engloba la redacción del proyecto de ejecución, el estudio de seguridad y salud, el estudio de gestión de residuos, el plan de control de calidad, las instrucciones de uso y mantenimiento y, también, la elaboración de una presentación multimedia divulgativa del proyecto.

El conjunto de documentos servirá de base para planificar futuras actuaciones de eficiencia energética y renovación constructiva en los centros educativos

La isla de Mallorca se ha dividido en dos lotes. El primero incluye el IES Josep Maria Llompart, el IES Nou Llevant y el CEE Son Ferriol, mientras que el segundo recoge el IES Can Peu Blanc de Sa Pobla, el CEIP Molí d'en Xema de Manacor, el CEIP Gabriel Comas i Ribas de Esporles y el IES Puig de Sa Font de Son Servera.

En Menorca, el contrato afecta al IES Pasqual Calbó i Caldés de Maó y el CEIP Mestre Duran de Alaior. En Pitiusas, las actuaciones afectan al IES Santa Maria d'Eivissa, el IES Marc Ferrer de Formentera y el CEIP Can Coix de Sant Antoni.